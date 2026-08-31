Vuelta, la presentazione della 10^ tappa

La Vuelta riparte martedì 1° settembre dopo il primo giorno di riposo con la 10^ tappa, Alcaraz-Elche de la Sierra di 184,7 km. Frazione mossa, con tre GPM di terza categoria e un arrivo che sembra disegnato apposta per finisseur e cacciatori di tappe
Dopo il primo giorno di riposo, la Vuelta riparte martedì 1° settembre con la 10^ tappa, Alcaraz-Elche de la Sierra di 184,7 km. Si torna in strada con una frazione costantemente mossa e priva di pianura, un tracciato impegnativo fin dal chilometro zero. La selezione comincerà sul Puerto de las Cruces, che presenta un finale con gli ultimi 3,2 chilometri al 5% di pendenza media, seguito dal Puerto de Peralejo (4,9 km al 4,5%) e da un successivo tratto in salita di circa 8 chilometri costantemente al 4%.
Il vero trampolino di lancio sarà però il Puerto de Socovos: 9,8 chilometri al 3,5% con lo scollinamento piazzato a 20 chilometri dal traguardo. Un finale del genere si presta finisseur e cacciatori di tappe.
Gli orari della decima tappa
- Partenza: 12:45
- Arrivo stimato: 17.17