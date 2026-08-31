Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Vuelta, la 10^ tappa da Alcaraz a Elche de la Sierra: percorso e altimetria

Ciclismo

La Vuelta riparte martedì 1° settembre dopo il primo giorno di riposo con la 10^ tappa, Alcaraz-Elche de la Sierra di 184,7 km. Frazione mossa, con tre GPM di terza categoria e un arrivo che sembra disegnato apposta per finisseur e cacciatori di tappe

LE CLASSIFICHE  - IL PERCORSO COMPLETO

Dopo il primo giorno di riposo, la Vuelta riparte martedì 1° settembre con la 10^ tappa, Alcaraz-Elche de la Sierra di 184,7 km. Si torna in strada con una frazione costantemente mossa e priva di pianura, un tracciato impegnativo fin dal chilometro zero. La selezione comincerà sul Puerto de las Cruces, che presenta un finale con gli ultimi 3,2 chilometri al 5% di pendenza media, seguito dal Puerto de Peralejo (4,9 km al 4,5%) e da un successivo tratto in salita di circa 8 chilometri costantemente al 4%.

Il vero trampolino di lancio sarà però il Puerto de Socovos: 9,8 chilometri al 3,5% con lo scollinamento piazzato a 20 chilometri dal traguardo. Un finale del genere si presta finisseur e cacciatori di tappe. 

Gli orari della decima tappa

  • Partenza: 12:45
  • Arrivo stimato: 17.17

Leggi anche

Vuelta, l'albo d'oro della corsa spagnola

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Vuelta, la presentazione della 10^ tappa

Ciclismo

La Vuelta riparte martedì 1° settembre dopo il primo giorno di riposo con la 10^ tappa,...

Cross-country: Pidcock è campione del mondo

MOUNTAIN BIKE

Il britannico, tra i favoriti alla vigilia, bissa il titolo del 2023 in Trentino. Sconfitto...

Vuelta, Mas vince 9^tappa e allunga in classifica

Ciclismo

Enric Mas - maglia rossa dopo il ritiro di Pogacar - si aggiudica la nona tappa della Vuelta con...

Pogacar, la foto dall'ospedale dopo la caduta

Ciclismo

Dall'ospedale di Barcellona, dove è ricoverato dopo la caduta e l'infortunio di sabato alla...

Vuelta, Pogacar cade e si ritira. VIDEO

Ciclismo

Lo sloveno - maglia rossa dalla prima frazione - è rimasto coinvolto in una caduta, causata dalla...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS