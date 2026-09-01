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Vuelta, l'11^ tappa da Cartagena a Lorca: percorso e altimetria

Ciclismo

L'undicesima tappa della Vuelta porta la carovana da Cartagena a Lorca dopo 151,3 km: si tratta di una delle poche reali possibilità per i velocisti, con l'unica insidia che arriverà a una trentina di chilometri dal traguardo con un GPM di terza categoria

LE CLASSIFICHE  - IL PERCORSO COMPLETO

Ruote veloci o fuga? E' il dilemma di questa undicesima tappa della Vuelta, da Cartagena a Lorca di 151,3 km, in programma mercoledì 2 settembre. Il profilo altimetrico odierno non spaventa, grazie a un dislivello complessivo decisamente ridotto e a una seconda parte di gara quasi completamente priva di asperità o strappi significativi. L'unica fatica è rappresentata dall'Alto de Aledo, GPM di terza categoria, posto ai -30 km. Dopo le fatiche della prima settimana e il traumatico impatto con le grandi montagne alla ripartenza, i velocisti superstiti non possono assolutamente farsi sfuggire questa ghiotta opportunità di portare a casa il successo di tappa a Lorca. 

Gli orari dell'undicesima tappa

  • Partenza: 13:50
  • Arrivo stimato: 17.21

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