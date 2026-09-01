Ruote veloci o fuga? E' il dilemma di questa undicesima tappa della Vuelta, da Cartagena a Lorca di 151,3 km, in programma mercoledì 2 settembre. Il profilo altimetrico odierno non spaventa, grazie a un dislivello complessivo decisamente ridotto e a una seconda parte di gara quasi completamente priva di asperità o strappi significativi. L'unica fatica è rappresentata dall'Alto de Aledo, GPM di terza categoria, posto ai -30 km. Dopo le fatiche della prima settimana e il traumatico impatto con le grandi montagne alla ripartenza, i velocisti superstiti non possono assolutamente farsi sfuggire questa ghiotta opportunità di portare a casa il successo di tappa a Lorca.