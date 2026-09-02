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Pogacar ha lasciato l’ospedale dopo l'operazione: farà la riabilitazione a Monte-Carlo

Ciclismo

Lo sloveno ha lasciato Barcellona, dove si è operato, per far ritorno a Monte-Carlo dove farà la riabilitazione sotto lo sguardo dello staff medico dell'UAE-Emirates. La fidanzata, Urska Zigart, ha pubblicato la prima foto di Pogacar uscito dall'ospedale

LA CADUTA - LA PRIMA FOTO

Tadej Pogacar ritorna a casa. Dopo l'operazione alla clavicola a cui è stato costretto in seguito alla caduta e all'infortunio accusato durante la Vuelta (causando il ritiro da leader della corsa), lo sloveno ha lasciato l'ospedale di Barcellona. A testimoniarlo anche una foto del ciclista pubblicata sui social dalla sua fidanzata, Urska Zigart. I due sono diretti a Monte-Carlo, dove vivono, per iniziare la convalescenza e la riabilitazione sotto la supervisione dello staff medico dell'UAE-Emirates. Il referto completo dopo la caduta parlava di una commozione cerebrale, di una frattura scomposto della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e di numerose escoriazioni.

Pogacar

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