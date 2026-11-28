Ciclismo, Velo d'Or 2026: Pogacar domina, ma Seixas...tutti i premiati e le premiate
Si è svolta a Monte-Carlo la cerimonia di premiazione del Velo D'Or 2026, il pallone d'oro del ciclismo. A farla da padroni Tadej Pogacar e Demi Vollering, entrambi vincitori del premio generale e di quello per gli specialisti delle classiche. Per lo sloveno quarto riconoscimento in carriera nella categoria generale, per l'olandese il secondo. Lo sloveno eguaglia Contador a 4 Velo d'Or. Ma anche Paul Seixas viene premiato due volte: tutti i vincitori
- Tadej Pogačar — Slovenia
- Tadej Pogacar
- Remco Evenepoel
- Paul Seixas
- Jonas Vingegaard
- Isaac Del Toro
- Wout Van Aert
- Enric Mas
- Brandon McNulty
- Mathieu van der Poel
- Felix Gall
- Demi Vollering — Paesi Bassi
- 1) Demi Vollering
- 2) Kasia Niewiadoma
- 2) Marlen Reusser
- 4) Paula Blasi
- 4) Lorena Wiebes
- 6) Elisa Longo Borghini
- 7) Antonia Niedermaier
- 8) Anna van der Breggen
- 9) Kim Le Court-Pienaar
- 10) Juliette Berthet
- Tadej Pogačar — Slovenia
- Demi Vollering — Paesi Bassi
- Tim Merlier — Belgio
- Lorena Wiebes — Paesi Bassi
- Paula Blasi - Spagna
- Paul Seixas - Francia
- Célia Gery - Francia
- Florian Jouanny - Francia
- Oceane Mahe - Francia