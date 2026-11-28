Si è svolta a Monte-Carlo la cerimonia di premiazione del Velo D'Or 2026, il pallone d'oro del ciclismo. A farla da padroni Tadej Pogacar e Demi Vollering, entrambi vincitori del premio generale e di quello per gli specialisti delle classiche. Per lo sloveno quarto riconoscimento in carriera nella categoria generale, per l'olandese il secondo. Lo sloveno eguaglia Contador a 4 Velo d'Or. Ma anche Paul Seixas viene premiato due volte: tutti i vincitori

CICLISMO, TUTTE LE NEWS DI SKY SPORT