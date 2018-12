Il primo obiettivo di ogni fantallenatore è sempre lo stesso: trovare e schierare i +3. Alcune scelte sono sempre scontate. Abbiamo speso un sacco di crediti non certo per lasciare in panchina il bomber della nostra squadra. E’ sempre così? No, altrimenti sarebbe troppo semplice. Al di là delle scelte degli allenatori (quelli veri che vanno in panchina tutte le domeniche) dobbiamo analizzare più di un aspetto.

L’errore è dietro l’angolo: “Non metto Tizio perché tanto la sua squadra perderà”. Forse non tutti sanno che si può perdere anche 4-1, o 3-2. E se quel (o quei) gol li segna Tizio? Chi fa il fantacalcio da tanto tempo avrà mille aneddoti di questo tipo ma anche di situazioni opposte. Squadra forte in casa contro squadra debole…allin di tutti quelli che ho della squadra forte? Poi finisce 1-0 con autorete e buonanotte alla vittoria.

Il bello del fantacalcio è che non esiste la ricetta perfetta. Esistono però dei numeri che potrebbero darci una mano. Oggi in ‘Fanta Room’ analizzeremo per ogni gara la somma gol divisa per attacchi tra casa e trasferta. Non è chiaro? Facciamo un esempio: le partite che hanno vista coinvolta l’Atalanta nelle gare fuori casa (visto che questo sabato giocherà a Genova) hanno prodotto un totale di 32 reti. Ulteriore divisione: 17 su 32 (pari al 53,13%) le hanno segnate i nerazzurri mentre 15 (pari al 46,88%) le hanno realizzate le avversarie della Dea. Vediamo quindi il dettaglio squadra per squadra.

Lazio-Cagliari



Lazio: somma gol casa => 24 reti . 14 fatte (pari al 58,33%) e 10 subite (pari al 41,67%)





. 14 fatte (pari al 58,33%) e 10 subite (pari al 41,67%) Cagliari: somma gol fuori => 19 reti. 6 fatte (pari al 31,58%) e 13 subite (pari al 68,42%)



Empoli-Sampdoria



Empoli: somma gol casa => 21 reti . 11 fatte (pari al 52,38%) e 10 subite (pari al 47,62%)





. 11 fatte (pari al 52,38%) e 10 subite (pari al 47,62%) Sampdoria: somma gol fuori => 23 reti. 12 fatte (pari al 52,17%) e 11 subite (pari al 47,83%)



Genoa-Atalanta



Genoa: somma gol casa => 21 reti . 10 fatte (pari al 52,38%) e 11 subite (pari al 47,62%)





. 10 fatte (pari al 52,38%) e 11 subite (pari al 47,62%) Atalanta: somma gol fuori => 32 reti. 17 fatte (pari al 53,13%) e 15 subite (pari al 46,88%)



Milan-Fiorentina



Milan: somma gol casa => 24 reti . 14 fatte (pari al 58,33%) e 10 subite (pari al 41,67%)





. 14 fatte (pari al 58,33%) e 10 subite (pari al 41,67%) Fiorentina: somma gol fuori => 17 reti. 7 fatte (pari al 41,18%) e 8 subite (pari al 58,82%)



Napoli-Spal



Napoli: somma gol casa => 23 reti. 19 fatte (pari al 82,61%) e 4 subite (pari al 17,39%)





19 fatte (pari al 82,61%) e 4 subite (pari al 17,39%) Spal: somma gol fuori => 19 reti. 6 fatte (pari al 31,58%) e 13 subite (pari al 68,42%)



Sassuolo-Torino



Sassuolo: somma gol casa => 30 reti. 16 fatte (pari al 53,33%) e 14 subite (pari al 46,67%)





16 fatte (pari al 53,33%) e 14 subite (pari al 46,67%) Torino: somma gol fuori => 16 reti. 10 fatte (pari al 62,50%) e 6 subite (pari al 37,50%)



Udinese-Frosinone



Udinese: somma gol casa => 17 reti . 5 fatte (pari al 29,41%) e 12 subite (pari al 70,59%)





. 5 fatte (pari al 29,41%) e 12 subite (pari al 70,59%) Frosinone: somma gol fuori => 24 reti. 5 fatte (pari al 20,83%) e 19 subite (pari al 79,17%)



Chievo-Inter



Chievo: somma gol casa => 22 reti . 6 fatte (pari al 27,27%) e 16 subite (pari al 72,73%)





. 6 fatte (pari al 27,27%) e 16 subite (pari al 72,73%) Inter: somma gol fuori => 21 reti. 12 fatte (pari al 57,14%) e 9 subite (pari al 42,86%)



Parma-Bologna



Parma: somma gol casa => 17 reti. 9 fatte (pari al 52,94%) e 8 subite (pari al 47,06%)





9 fatte (pari al 52,94%) e 8 subite (pari al 47,06%) Bologna: somma gol fuori => 21 reti. 6 fatte (pari al 28,57%) e 15 subite (pari al 71,43%)



Juventus-Roma