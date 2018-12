L'analisi statistica di questa ultima giornata del girone d'andata arriva grazie a una...squalifica. Nell'Udinese mancherà infatti Rodrigo De Paul, capocannoniere dei bianconeri che saranno impegnati in casa contro il Cagliari. Come farà Nicola a ovviare all'assenza dell'argentino? Soluzioni ce ne sono ma c'è un problema numerico. Questo problema ci permette di parlare in maniera più ampia, analizzando tutte le squadre, della distribuzione percentuale dei gol.

Sfruttiamo il 'caso De Paul' come esempio: in 18 giornate di campionato il numero 10 dell'Udinese ha segnato 6 reti. Ora rispondiamo a questi tre quesiti:

Quanti gol attivi (gol fatti escludendo gli autogol) ha realizzato l'Udinese?



Quanti giocatori differenti ha mandato in gol?



Quanti giocatori ha mandato 'a punti' (gol+assist = numero maggiore di zero)?

Le varie risposte ci dicono quanto il capocannoniere di squadra sia percentualmente incisivo e ci forniscono anche un'idea sull'apporto offensivo del resto della rosa. Per tornare all'esempio: senza De Paul su chi si deve puntare (anche al fantacalcio)? L'Udinese fin qui ha mandato in gol solo 5 giocatori; un totale di 9 elementi della rosa sono andati a punti mentre i 6 gol (su un totale di 13 gol attivi) rappresentano quasi il 50% delle reti di squadra. Morale della favola: contro il Cagliari mancherà il 46,15% della produzione offensiva in termini di gol. Il restante 53,85% è rappresentato da soli 3 giocatori.

Per ogni incontro della 19^ giornata, lo studio di 'Fanta Room' evidenzierà l'apporto percentuale del capocannoniere di ogni squadra, il numero di giocatori differenti andati in gol e il numero totale di giocatori a punti (quindi anche quelli con zero gol e un assist).

JUVENTUS-SAMPDORIA

Juventus

Giocatori in gol: 11

Giocatori a punti: 15

Top scorer e incidenza: Ronaldo => Incidenza 36,36% (12 gol su 33 totali di squadra)

Sampdoria

Giocatori in gol: 9

Giocatori a punti: 13

Top scorer e incidenza: Quagliarella => Incidenza 35,48% (11 gol su 31 totali di squadra)

CHIEVO-FROSINONE

Chievo

Giocatori in gol: 7

Giocatori a punti: 9

Top scorer e incidenza: Stepinski => Incidenza 30,77% (4 gol su 13 totali di squadra)

Frosinone

Giocatori in gol: 6

Giocatori a punti: 9

Top scorer e incidenza: Ciano => Incidenza 36,36% (4 gol su 11 totali di squadra)

EMPOLI-INTER

Empoli

Giocatori in gol: 8

Giocatori a punti: 12

Top scorer e incidenza: Caputo => Incidenza 42,86% (9 gol su 21 totali di squadra)

Inter

Giocatori in gol: 12

Giocatori a punti: 15

Top scorer e incidenza: Icardi => Incidenza 30,00% (9 gol su 30 totali di squadra)

GENOA-FIORENTINA

Genoa

Giocatori in gol: 8

Giocatori a punti: 11

Top scorer e incidenza: Piatek => Incidenza 56,52% (13 gol su 23 totali di squadra)

Fiorentina

Giocatori in gol: 10

Giocatori a punti: 12

Top scorer e incidenza: Benassi => Incidenza 25,00% (6 gol su 24 totali di squadra)

LAZIO-TORINO

Lazio

Giocatori in gol: 10

Giocatori a punti: 11

Top scorer e incidenza: Immobile => Incidenza 37,04% (10 gol su 27 totali di squadra)

Torino

Giocatori in gol: 11

Giocatori a punti: 13

Top scorer e incidenza: Belotti => Incidenza 27,27% (6 gol su 22 totali di squadra)

PARMA-ROMA

Parma

Giocatori in gol: 8

Giocatori a punti: 11

Top scorer e incidenza: Gervinho => Incidenza 29,41% (5 gol su 17 totali di squadra)

Roma

Giocatori in gol: 16

Giocatori a punti: 18

Top scorer e incidenza: El Shaarawy => Incidenza 15,63% (5 gol su 32 totali di squadra)

SASSUOLO-ATALANTA

Sassuolo

Giocatori in gol: 13

Giocatori a punti: 16

Top scorer e incidenza: Babacar => Incidenza 20,00% (5 gol su 25 totali di squadra)

Atalanta

Giocatori in gol: 13

Giocatori a punti: 14

Top scorer e incidenza: Zapata => Incidenza 28,13% (9 gol su 32 totali di squadra)

UDINESE-CAGLIARI

Udinese

Giocatori in gol: 5

Giocatori a punti: 9

Top scorer e incidenza: De Paul => Incidenza 46,15% (6 gol su 13 totali di squadra)

Cagliari

Giocatori in gol: 7

Giocatori a punti: 10

Top scorer e incidenza: Pavoletti => Incidenza 35,29% (6 gol su 17 totali di squadra)

NAPOLI-BOLOGNA

Napoli

Giocatori in gol: 9

Giocatori a punti: 15

Top scorer e incidenza: Milik => Incidenza 24,24% (8 gol su 33 totali di squadra)

Bologna

Giocatori in gol: 7

Giocatori a punti: 11

Top scorer e incidenza: Santander => Incidenza 30,77% (4 gol su 13 totali di squadra)

MILAN-SPAL

Milan

Giocatori in gol: 8

Giocatori a punti: 11

Top scorer e incidenza: Higuain => Incidenza 22,73% (5 gol su 22 totali di squadra)

Spal