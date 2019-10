Fantallenatori di tutta Italia, è arrivato il momento di scatenarvi: Sky Sport24, in sinergia con Skysport.it, ha pensato di dedicare il venerdì a voi: in diretta dalle 18, Riccardo Trevisani e Stefano De Grandis, moderati da Mario Giunta, si sfidano affrontando i temi più caldi e sciogliendo i nodi delle probabili formazioni di Serie A. I nostri esperti in studio possono anche litigare, a patto che dispensino consigli e dritte, in risposta ai tanti dubbi che Fayna raccoglierà per voi. L'hashtag per partecipare è #skyfantashow per chi usa Twitter, mentre su Instagram basterà intervenire nei commenti del post dedicato all'iniziativa. Ci ha pensato Filippo Tortu a inaugurare la sezione dei dilemmi, con un videomessaggio da vero professionista.