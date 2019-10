Anche un finalista mondiale dei 100 metri può tentennare di fronte ai grandi dubbi esistenziali che ti assalgono il venerdì sera. Per questo motivo è nato Fantashow, il programma condotto da Mario Giunta e pensato per tutti i fantallenatori d'Italia. Filippo Tortu non ha perso tempo ed è intervenuto con un videomessaggio per inaugurare la rubrica dei fantaconsigli, chiedendo a Riccardo Trevisani e Stefano De Grandis di dargli una dritta per battere Fayna: "Non so se mettere Higuain in coppia con Mertens o se schierare il tridente Higuain-Dybala-Ilicic". Dilemmi da professionisti del mantra, disciplina del Fantacalcio in cui i ruoli sono specifici e un tridente non può essere composto da tre attaccanti con più di un "puntero".