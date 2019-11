L'appuntamento con FantaShow nel giorno di Ognissanti non scomoda i beati ma si affida ai grandi esperti della redazione per venire incontro ai dubbi di tutti i fantallenatori d'Italia. Il turno infrasettimanale ha mietuto vittime senza fare sconti, come di consueto, ma si torna subito in campo con tre anticipi del sabato che sono la migliore iniezione di vitalità. Si comincia con Roma-Napoli, alle 14 di sabato 2 novembre conosceremo le formazioni ufficiali e inizierà ufficialmente una nuova fantagiornata. Fino a quel momento, affidiamoci alle probabili formazioni in costante aggiornamento grazie agli inviati di Sky Sport.

I nostri eroi, Stefano De Grandis e Riccardo Trevisani, si sfidano al Superscudetto per l'XI di campionato senza badare alla scaramanzia (soprattutto Deg che rinnova la fiducia a Radu che lo tradì a Parma...). Trevi in porta ha le idee confuse ma il ballottaggio Joronen-Szczesny alla fine premia il polacco. Vediamo nero su bianco le loro scelte ufficiali.

The Bigghis (3-4-3): Radu; Faraoni, Castagne, Ghiglione; Chiesa, Pulgar, Romulo, Amrabat; Lukaku, Ronaldo, Muriel. All. De Grandis

DominaTrevi9 (3-4-3): Szczesny; Ghiglione, de Vrij, Dalbert; Chiesa, De Paul, Pandev, Boga; Balotelli, Lautaro, Ronaldo. All. Trevisani

I consigli di Marek Hamsik

Il fantaconsiglio di giornata arriva da un insospettabile che è intervenuto a FantaShow con un videomessaggio. Alla vigilia di Roma-Napoli, il miglior marcatore della storia del Napoli con un gran gesto di fair play consiglia a tutti di schierare Dries Mertens, motivato a superarlo in questa speciale classifica. Marek non rosica, anzi...