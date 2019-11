Fantacalcio: gli insegnamenti delle prime 12 giornate di Serie A

8/20

Juventus – Ventiquattro tiri in porta e cinque gol. Cristiano Ronaldo resta ancora il giocatore di Serie A con più conclusioni nello specchio tentate (il secondo è Correa). Il bottino fantacalcistico però non è propriamente da CR7 visto che i vari manager in giro per l’Italia, speravano che l’arrivo di Sarri potesse far impennare i numeri del portoghese. Le prime 12 giornate ci hanno insegnato che questa Juventus, per ora vince senza ‘esagerare’ e che la produzione offensiva dei bianconeri è in linea con gli expected gol. Per far sì che aumenti, Sarri non dovrà rimanere sugli stessi numeri…. E attenzione al possibile ritorno al 4-3-3 con Douglas Costa