14/20

Roma – Pian piano Paulo Fonseca riabbraccia gli (ex) infortunati e contro il Brescia la formazione non pare essere scontata in virtù delle assenze. Domenica c’è la volontà di convocare Pellegrini e Mkhitaryan e magari metterli in campo per uno spezzone di partita. Non preoccupa Spinazzola. Mancini è ok. Restano indisponibili Zappacosta, Kalinic e Cristante