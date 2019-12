Uno dei dilemmi che arrovellano i fantallenatori in questa stagione riguarda una delle certezze dello scorso campionato: "Bisogna dare fiducia a Piatek?". L'attaccante rossonero, reduce da una prestazione confortante in cui ha anche ritrovato il gol, ha le idee chiare e ha voluto lasciare un messaggio ai cultori del fantacalcio. Nel corso della puntata di Fantashow, l'attaccante polacco si è esposto senza troppi giri di parole, con una promessa che farà felice anche Pioli: "Credete in me perché torno a sparare".