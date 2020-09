Quel magico bonus difficilmente pronosticabile ma che può cambiare notevolmente le carte in tavola. Quel bonus che, da quest'anno, su Superscudetto è diventato davvero extralarge (+5). Sì: parliamo del rigore parato. E' forse uno dei momenti che il fantallenatore festeggia in maniera più 'rumorosa' perchè inaspettato. E su quest'ultimo punto vanno approfondite un paio di 'leggende metropolitane fantacalcistiche'.

ESISTE IL PARARIGORI?

Quante volte all'asta avete pensato "lo prendo perchè è un para rigori"? Ammettetelo: tante volte. Poi a fine anno si fanno due conti e si scopre che altri portieri, in questo fondamentale, hanno fatto meglio del vostro. Allora l'anno dopo offrite per uno di quelli reduci da una bella stagione 'dal dischetto' per poi scoprire che, nel 'vostro anno', non si sono ripetuti. Per rispondere al quesito iniziale possiamo dire che ci sono portieri che nel corso del tempo hanno dimostrato di avere una buona predisposizione ma tutto è molto labile. Statisticamente un rigore tirato mediamente bene ha il 75% di probabilità di trasformarsi in gol. Un numero decisamente troppo alto per farci dire "quello è un pararigori". Il consiglio generale è di puntare all'asta su un portiere che prenda pochi gol e che possa garantirci un discreto numero di partite senza reti subite o quel mix low cost di due o tre portieri da ruotare a seconda delle partite.

LA FAMA SI ALIMENTA PER UN'ANNATA BUONA

L'altra leggenda sui para rigori deriva da un particolare momento di carriera. Ricordiamo spesso i fatti insoliti e se un portiere para due o tre rigori in una stagione, automaticamente diventa (per sempre) un pararigori. Prendiamo ad esempio Luigi Sepe. Nell'annata 2019-2020 riuscì a respingere due penality a distanza di 3 giorni chiudendo il proprio campionato con 3 rigori parati. Lo definiamo un pararigori? Quest'anno ci saranno fantallenatori che, considerandolo tale, spenderanno qualche credito in più per lui? Andiamo a vedere lo 'storico' di Sepe. Nel 2018-2019 si era trovato per 8 volte contro un rigorista. Risultato? 8 gol subiti... E non è l'unico esempio. La fama di para rigori è facilissima da certificare ma poi, scavando più in profondità, si capisce che in certi casi la realtà è abbastanza differente.

CLASSIFICA ULTIME DUE ANNATE

Diamo però qualche numero perchè di trend positivi ce ne sono eccome. I dati che vi riportiamo sono la somma delle ultime due stagioni. Per ogni portiere avremo 3 voci: rigori fronteggiati, rigori parati e percentuale di rigori parati. Grazie ai numeri possiamo avere un'idea più chiara su come trovare quel bonus che, a bocce ferme, non si può preventivare

G.Donnarumma (Milan) - 12 fronteggiati // 5 parati // 41,67% di rigori parati Andrea Consigli (Sassuolo) - 16 fronteggiati // 4 parati // 25% di rigori parati Luigi Sepe (Parma) - 17 fronteggiati // 3 parati // 17,65% di rigori parati Salvatore Sirigu (Torino) - 14 fronteggiati // 3 parati // 21,43% di rigori parati B.Dragowski (Fiorentina) - 12 fronteggiati // 3 parati // 25% di rigori parati Alessio Cragno (Cagliari) - 12 fronteggiati // 3 parati // 25% di rigori parati

Altri portieri in attività con 2 rigori parati in totale nelle ultime due stagioni sono: Musso, Strakosha e Szczesny. Vediamo però anche chi è in forte difficoltà sui rigori. Sempre considerando le ultime due stagioni ecco chi ha fronteggiato almeno 8 rigori parandone o zero o uno