CHRISTIAN ERIKSEN (Inter) - Che fa Eriksen? Resta? Parte? Viene scambiato? In attesa di avere una risposta definitiva, il danese va preso in seria considerazione. Se restasse non farebbe di certo lo spettatore. Difficile che possa ripetere un'annata altalenante come quella dello scorso anno. Il prezzo all'asta forse non sarà elevatissimo per paura di rimanere fregati ma vale la pena prenderlo