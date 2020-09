5/11

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Milan) - Il dibattito è aperto: vale la pena puntare tutte le nostre fiches su Ibra? Dieci gol in 18 gare nella sua nuova parentesi rossonera. Lo svedese ha 38 anni (su fisico e tenuta poco da dire) ma riuscirà ad essere al 100% in tutte le gare? E soprattutto: come si comporterà Pioli relativamente al suo minutaggio? I gol non mancheranno ma il rapporto spesa-rendimento potrebbe non soddisfare a pieno qualche fantallenatore