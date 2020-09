Asta del fantacalcio, le certezze per l'attacco. VIDEO

Quello dell'asta è un appuntamento a cui bisogna arrivare lucidi e con le idee chiare. Un giorno che condiziona una stagione intera non può essere affrontato con superficialità, e il fantallenatore esperto sa bene che la propria rosa dipende per gran parte dal numero di reti che spesso viene accumulato da un solo bomber. La cosiddetta certezza. Attorno a lui, poi, possono ruotare come satelliti i gregari, i guizzi, le scommesse... ma azzeccare il centravanti da 25/30 gol è l'obiettivo di tutti. E allora, chi meglio di Stefano De Grandis e Riccardo Trevisani può presentare la top 5 dei migliori attaccanti della Serie A che sta per cominciare? Per ovvi motivi, i due elenchi non contengono i giocatori non ancora tesserati, che potrebbero sbarcare nel nostro campionato di qui al 5 ottobre, data della fine del calciomercato.