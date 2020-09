Nuovo Superscudetto:tutto quello che c'è da sapere

Sono tante le novità del nuovo fantagioco di Sky Sport. Le avete già memorizzate tutte? Per facilitare tutti i giocatori di Superscudetto ecco un riassunto schematico con domande e risposte che non lascerà più alcun dubbio

Siamo tutti pronti per una nuova stagione e la caccia alla prima posizione della Classifica Generale di Superscudetto può ufficialmente partire. Bonus e malus 'rivisitati', nuove voci che andranno ad aumentare il punteggio, la novità del capitano... C'è tanto da scoprire del fantagioco di Sky. Se qualcuno si fosse perso per strada ecco una serie di domande e risposte che vi daranno un'idea più chiara del funzionamento di Superscudetto. Cominciamo.

Quanti milioni ho a disposizione e quanti giocatori devo acquistare?

Il budget iniziale è di 150 milioni e la rosa deve necessariamente essere di 15 giocatori così suddivisi

2 portieri

5 difensori

5 centrocampisti

3 attaccanti



Se un mio difensore gioca l’anticipo del venerdì, tutto il blocco difensivo è ‘congelato’?

No, da quest’anno non c’è più il vincolo del reparto. Se ho un difensore che gioca il venerdì e poi scopro che uno del sabato parte dalla panchina, posso sostituirlo. Stessa cosa per gli altri reparti.

Se un mio giocatore non gioca entra in automatico quello in panchina?

No. Non esistono più le sostituzioni automatiche. Tutto viene gestito dal fantallenatore. Se scopro ad esempio che un mio centrocampista non è convocato per la gara di domenica, non entrerà in automatico il panchinaro (se non ha ancora giocato) ma dovrà essere il fantallenatore ad effettuare la sostituzione dal menu formazione

E’ vero che se un mio giocatore va particolarmente male posso sostituirlo?

Sì! A patto di avere la possibilità di farlo. Se ad esempio gioco col 4-4-2 e un mio attaccante ha sbagliato un rigore ed è stato espulso, posso toglierlo e inserire l’attaccante in panchina a patto che debba ancora giocare. Se invece gioco con il 3-4-3 posso togliere l’attaccante e mettere ad esempio un difensore cambiando il sistema in un 4-4-2. Se i vostri panchinari hanno già giocato invece non è possibile inserirli.

Come funziona il bonus clean sheet per i difensori?

Se la squadra dove gioca il nostro difensore ha vinto senza prendere gol, scatta il bonus clean sheet per portiere e difensori, a patto che abbiano giocato almeno 61 minuti (RECUPERO ESCLUSO).

E com’era il malus dei gol presi dai difensori?

Il concetto del -1 per il portiere (che diventa -2 se prende 2 reti, -3 se ne prende 3 e via dicendo) si applica anche a tutti i difensori di quella squadra. Quindi se il risultato sul campo è 0-6, tutti i difensori che hanno messo piede in campo prendono un malus di -6.

Un’altra cosa: ma se il mio difensore esce sullo 0-0 e poi la sua squadra perde 0-2? Prende il malus?

Si. Il malus non viene ‘temporalizzato’. Tutti i difensori avranno -2 (in caso di 0-2) indipendentemente dal minutaggio in campo e indipendentemente dal fatto di essere o meno sul terreno di gioco durante i gol subiti.

Cosa succede se una gara viene rinviata?

Se la partita non viene recuperata entro l’inizio del prossimo turno, i giocatori della partita rinviata riceveranno un punteggio dato dalla media del ruolo. Esempio: rinviano la partita del Milan della seconda giornata (che verrà recuperata dopo la 7ma). Io avevo Ibrahimovic in attacco: il punteggio di Ibra sarà dato dalla media di tutti gli attaccanti di Serie A con punteggio scesi in campo nella seconda giornata.

Quanti giocatori posso cambiare nella mia rosa da una giornata all’altra?

Le finestre di mercato permettono fino a un massimo di 5 cambi in rosa, senza distinzione di ruolo.

Quando si può fare mercato?

Le finestre tra una giornata e l’altra hanno inizio dopo la fine dell’ultima partita di giornata e terminano CINQUE minuti prima dell’inizio della prima partita del turno successivo.

Posso cambiare qualcuno della rosa la domenica mattina quando non si gioca anche se al sabato si è giocato?

No. Come detto il mercato è bloccato in tutto il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima gara di giornata.

Come funziona la storia del capitano? E’ obbligatorio metterlo?

Il capitano della squadra viene scelto in fase di compilazione della nostra formazione. Il vantaggio è che il saldo bonus/malus viene raddoppiato. Non è obbligatorio e il sistema permette di compilare una formazione senza capitano ma non averlo vi impedirà di raddoppiare i suoi bonus.

Ma se il mio capitano prende 7 in pagella diventa 14?

No. Si raddoppiano solo bonus e malus. Se il nostro capitano segna su rigore avrà +6 anziché +3 ma il 7 in pagella resta 7. Il suo totale sarà quindi di 13 e non di 20.

E se il mio capitano viene espulso per rosso diretto, il -5 diventa -10?

Si. Il raddoppio riguarda anche i numeri negativi.

Non ci sono cambi automatici. Ma in caso di S.V. cosa succede?

Due scenari: un nostro giocatore entra al 86’ e prende S.V. Il suo punteggio di giornata sarà +1 dato che ha giocato almeno un minuto. Dato che il bonus non considera il recupero, se il giocatore è entrato al 93’ e ha preso S.V., chiuderà la sua giornata con un punteggio pari a ZERO a meno di eventuali bonus o malus come un cartellino giallo.

Se invece è S.V. e gioca 15 minuti?

In questo caso il S.V. si converte in 6 a patto che i 15 minuti siano senza contare il recupero.

Tornando ai bonus… se un difensore lo sbaglia ma poi ribatte in gol? Cosa succede?

Il rigore sbagliato comporta un malus di -3 ma la ribattuta viene considerata azione ‘normale’ quindi è un +6. Il saldo dell’azione è un +3 per il difensore.

Che fine hanno fatto MVP e autogol?

Il capitano va a sostituire l'MVP che da quest'anno quindi non c'è più. Il malus per l'autogol è stato tolto dal gioco.