Nel corso della diretta Facebook di Fantacalcio, Riccardo Trevisani affronta la questione Ilicic, tornato a disposizione di Gasperini in vista di Napoli-Atalanta dopo i problemi personali che lo hanno tenuto fuori per diversi mesi. Secondo Trevisani, l'allenatore nerazzurro potrebbe anche essere tentato di schierarlo dal primo minuto al San Paolo

Come ogni venerdì, puntuale alle ore 17, Riccardo Trevisani ha dato le sue indicazioni in vista della prossima giornata di campionato in diretta sulla pagina Facebook di Fantacalcio. In questa puntata si è affrontato tra le altre cose il tema Josip Ilicic, convocato da Gasperini in vista di Napoli-Atalanta, oltre a tanti consigli utili per i fantallenatori di tutta Italia.