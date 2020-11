Nel corso della diretta Facebook di Fantacalcio, Riccardo Trevisani ha affrontato il tema riguardante i calciatori positivi nella Lazio: non ci saranno sicuramente contro la Juventus? Oppure potrebbe essere consigliabile schierarli ugualmente, in attesa dell'esito degli ultimi tamponi? Tutto anche sulle scelte di Pirlo e sul big match Atalanta-Inter

Come ogni venerdì, puntuale alle ore 17, Riccardo Trevisani ha dato le sue indicazioni in vista della prossima giornata di campionato in diretta sulla pagina Facebook di Fantacalcio. In tema fantacalcistico, un tema rovente è sicuramente quello che riguarda i positivi della Lazio: abbiamo provato a risolvere il dubbio tra chi vuole rischiare e schierarli ugualmente e chi invece è più conservativo, lasciandoli in panchina. Spazio anche alle scelte di Pirlo e al big match Atalanta-Inter.