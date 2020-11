5/10 ©Getty

SIMONE VERDI (Torino) - CONSIGLIATO - Una sorta di ultima chiamata fantacalcistica per il giocatore granata. In attacco Giampaolo non dovrebbe cambiare il trio che per ora ha portato gol e punti. Verdi sembra quello meno in palla dal punto di vista offensivo. Il Crotone ha sempre concesso gol e gli attaccanti avversari hanno più volte banchettato nella difesa rossoblù. Per Verdi e il fanta è un 'ora o mai più...'