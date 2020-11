Come ogni venerdì, puntuale alle ore 17, Riccardo Trevisani ha dato le sue indicazioni in vista della prossima giornata di campionato in diretta sulla pagina Facebook di Fantacalcio. Attenzione soprattutto alle scelte di Andrea Pirlo, alle prese con diversi dubbi di formazione: possibile chance dal primo minuto per Buffon, che dovrebbe dare un turno di riposo a Szczesny. Sorprese in arrivo anche sul fronte Atalanta, con Lammers candidato a un posto da titolare, e dalla nuova Fiorentina di Prandelli.