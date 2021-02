8/10

LEONARDO PAVOLETTI (Cagliari) - SCONSIGLIATO - Il ballottaggio in attacco in casa Cagliari è un qualcosa che si ripete ogni settimana. Difficilmente il titolare però gioca tutta la partita e quindi una sorta di staffetta c'è sempre. Pavoletti per ora è quello più penalizzato per ciò che riguarda i tiri da dentro l'area. 'Pavoloso' ne ha messi a referto solo 4 in oltre 600 minuti