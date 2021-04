Nella puntata di Fantashow di stasera, alle 18, ci sarà spazio per commentare i flop di questa stagione del fantacalcio: squadra per squadra, c'è chi ha deluso le aspettative (anche per motivi non dipendenti dagli stessi protagonisti, come gli infortuni) dei fantallenatori perché ci si aspettava molto di più in base alla spesa effettuata all'asta o perché si riponeva fiducia in loro visto il passato in club e tornei gloriosi. Ecco chi sono state le maggiori delusioni nelle 20 squadre di A (dati fantacalcio.it)