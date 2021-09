6/10

RUI PATRICIO (Roma) - Portiere della Roma al fanta? No grazie. Nelle ultime stagioni qualcuno questo ragionamento lo ha fatto ma passato il periodo iniziale fatto di 2 gare a settimana, Mou può concentrarsi anche sulla fase difensiva (che in ogni caso ha portato a una sola rete presa in 180 minuti). Proprio in virtù delle problematiche 'storiche' legate alla porta della Roma, Rui Patricio può andare via a prezzo 'modico' e non sarebbe per niente male prenderselo a prezzo scontato