Portieri para rigori da acquistare al fantacalcio

Voce statistica valida o sopravvalutata? Parliamo ovviamente del calcio di rigore parato. Impossibile prevederlo ma poi, quando succede, il fantallenatore si batte la mano sulla spalla autocomplimentandosi per la scelta fatta all’asta: “Lo sapevo…era un para-rigori”. Ammettiamolo, tutti lo abbiamo fatto (e lo continueremo a fare). Come detto però non si può ipotizzare un indice (credibile) statistico per il +3 del nostro fantaportiere

C’è però da dire che un po’ di dati possiamo anche passarli in rassegna in modo da dare un quadro completo a tutti quelli che si segnano davvero tutto in vista dell’asta. C’è però da fare una premessa di carattere ‘temporale’: il portiere è un ruolo longevo e più di uno è un bel po’ di anni che è in Serie A. Da una parte avremo quindi statistiche “storiche” mentre dall’altra un’analisi delle ultime 5 annate per capire se ci troviamo di fronte a portieri para-rigori in assoluto o a gente che vive su qualche numero del passato ma che in epoca recente ha peggiorato il dato in questione