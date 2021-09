9/15

RICCARDO CALAFIORI (Roma) - In molti lo ricordano lo scorso anno in Coppa. In questa stagione c'è Vina sulla sinistra ma i due saranno spesso in ballottaggio e Calafiori ha dimostrato di avere i numeri per far bene con una certa continuità. Può certamente dire la sua e sperare di avere un buon numero di presenze (con voto) tra campionato e coppa. La stagione è lunga e lui ha messo nel mirino la maglia da titolare. Sleeper