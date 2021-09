Difensori goleador e terzini decisivi nel fanta

Nel reparto difensivo si possono trovare gemme fantacalcistiche: non è sempre semplice combinare gol e media voto. Di sicuro non si sbaglia se si cercano 'pendolini' capaci di portare un po' di assist e prestazioni costanti sopra la sufficienza. Scopriamo un po' di nomi da segnarci in vista dell'asta

Queste sono solo due delle decine di frasi che ogni fantallenatore pronuncia fra sé e sé mentre studia le mosse corrette in vista del giorno più importante dell'anno, quello dell'asta. Infarcire la formazione di terzini 'offensivi' è per tanti una strategia corretta. Ricordatevi però che i terzini di spinta, se non incidono offensivamente, non avranno una media voto altissima e per quel che ve li fanno pagare, il blocco non è di per sé una buonissima idea. Non disdegnate i centrali: negli ultimi anni tante leghe hanno iniziato a differenziare i bonus: gol del difensore? Vale +5. Per l'equilibrio fantacalcistico (e per dare più importanza a certi giocatori durante l'asta) va più che bene

Quel centrale lo scorso anno ha segnato un po' di gol. Certo la media voto non è altissima ma i +3 fanno sempre gola. Me lo segno

DIFENSORI GOLEADOR. ESISTONO ANCORA?

Per rispondere alla domanda basta prendere i numeri degli ultimi anni e l'arcano è svelato. Frase che però non è sempre vera dato che il grosso problema non è segnare ma ripetersi: difensori che nella scorsa stagione hanno segnato 5 gol sapranno fare altrettanto? La storia dice: a volte sì, molte altre volte no. Prendendo spunto dalla scorsa stagione, vediamo chi sono stati i difensori (non terzini) che hanno effettuato più tiri di testa. E' difficile infatti che un centrale porti palla, chieda e ottenga triangolo ed effettui una conclusione. Ovviamente non è impossibile ma è cosa abbastanza rara. Angoli e punizioni sono i momenti clou per sperare in un +3 da parte di coloro che normalmente sono chiamati ad evitarli.

Il primo in classifica per tiri di testa tentati (quindi indipendentemente da fuori, traversa, palo, nello specchio o gol) è stato....rullo di tamburi... Bremer. Il difensore granata evidentemente era l'obiettivo numero uno sulle situazioni da palla inattiva. Secondo posto per Mancini della Roma (quindi occhio anche a Smalling) mentre quest'anno pare ben messa l'Atalanta visto che sia Djimsiti che Romero figurano ai primi posti. Il secondo ha salutato Bergamo ma Demiral promette di essere pericoloso tanto quanto il buon Romero. In casa Sassuolo fari puntati su Ferrari che l'anno scorso l'ha spizzata di testa tanto quanto un esperto del settore come Glik. Tra quelli che possono combinare ottimi voti e discreta pericolosità offensiva citiamo anche Kjaer e Milenkovic.