Il copia-incolla difficilmente paga: a cosa ci riferiamo? Alla lista ' presa in prestito ' dalla rete. In questi giorni tantissimi fantallenatori stanno usando Google per trovare spunti interessanti sui giocatori low cost. Due le premesse: primo, il centrocampo a prezzo scontato è un fitto sottobosco. Ci sono tanti titolari ed è qui che spesso si fa la differenza azzeccando il nome (o i nomi) giusto all'asta. Una spesa contenuta e una resa decisamente al di sopra delle aspettative. Secondo: come spesso succede, analizzando i vari nomi difficilmente troverete degli sconsigliati in senso assoluto. Questo perchè è abbastanza difficile prevedere un'annata e anche perchè il rischio di dire "Tizio farà male" salvo poi trovarlo tra i migliori low cost del suo reparto è un qualcosa che in molti vorrebbero evitare di affermare.

I PRIMI SCOUT SIETE VOI

Siamo un popolo di santi, poeti, navigatori e fantallenatori? Bene, mettiamolo in pratica. La prima cosa da fare è analizzare le varie rose a mente 'libera'. Non fatevi condizionare subito dai nomi che trovate in giro (nemmeno da quelli che troverete qui). Il consiglio è di comparare la vostra lista, derivata dai vostri ragionamenti, con quelle che trovate negli articoli che andate cercando. Se avete digitato "centrocampisti low cost fantacalcio", prima di cliccare l'articolo dovete avere almeno una decina di nomi fatti in casa e non in rete. Poi può partire quella fase in cui aggiornate, modificate, restringete la vostra lista. L'ultima raccomandazione riguarda l'aspettativa di costo. Più il giocatore è stato 'anomino' (ovvero non sotto la luce dei riflettori per gol o assist) nelle prime due di campionato, più potrà davvero essere low cost all'asta che vi apprestate a fare. Questo per il solito discorso degli 'impreparati'. Avrete sicuramente amici che non studiano come voi ma che prendono titolari e prestazioni dei primi 180 minuti di campionato e pensano di andare sul sicuro prendendo chi ha giocato. E per voi quei giocatori non saranno tanto low cost.