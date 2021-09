Centrocampisti goleador e assistman per il fanta

I dati degli ultimi anni parlano abbastanza chiaro. Se cercate qualche centrocampista dal +3 facile, dovete spendere davvero un sacco di fantamilioni dato che la tipologia richiesta scarseggia e la domanda è molto ampia. Se invece vi concentrate più sugli assist la storia allora cambia leggermente e certa gente diventa abbordabile GIOCA A SUPERSCUDETTO: ISCRIVITI SUBITO AL FANTA DI SKY Condividi:

Non ci stancheremo mai di ripeterlo. E' a centrocampo che si fa la differenza. In attacco si può avere sfortuna prendendo un big che magari non segna come tutti pensavamo che facesse ma in mediana ci sono tante sfaccettature che possono avere un peso specifico importante. Qui non andiamo in cerca di valanghe di gol, anche perché è dura trovare gente da 10 o più reti in campionato. Qui vogliamo media voto decisamenente buona con piccoli ma costanti bonus. Attenzione: ciò non significa cercare quel giocatore capace di portare in dote un gol e due assist ogni 5 partite, si tratta di mettere insieme un reparto che, oggi uno domani un altro, possa contribuire con pochi malus e, a giro, qualche +1 se non +3. Concentrarsi e spendere su un unico nome comporta il rischio di vedere quel determinato giocatore avere un'annata leggermente al di sotto delle aspettative. E per quel che abbiamo speso, condizionando quindi le altre scelte di budget, ci porta alla (immeritata?) sconfitta in campionato.



COSA DICE LA STORIA RECENTE? Fantadifensori Difensori goleador e terzini decisivi nel fanta Guardando ai numeri delle passate stagioni possiamo dire che di Joao Pedro non ne fanno più: centrocampisti che giocano costantemente come seconde punte capaci di portare a casa 15 o più reti. E' successo col brasiliano del Cagliari ma difficilmente la storia si ripeterà altrove. Restano i trequartisti o gli esterni (centrocampisti) capaci di inserirsi con costanza in area di rigore. Parliamo però di nomi che sono stra-conosciuti dai tutti i fantallenatori (sì, anche da quelli che giocano contro di voi nella vostra lega). Andiamo sui dati oggettivi: lo scorso anno solo 3 centrocampisti sono andati in doppia cifra e il totale di quelli che hanno superato quota 5 reti è stato di 18. Un numero dicreto, penserà qualcuno ma in una lega da 8 squadre significa 2 per squadra, con la (non) sicurezza di azzeccare le scelte. Per questo diciamo che il centrocampo porta alla vittoria: perchè se avete la bravuta di prenderne 3 avete svoltato. E non parliamo solo di Kessié (13 gol con 11 rigori...e se il Milan quest'anno ne dovesse avere solo 5?) ma ci sono stati Hernani (7 gol), Soriano (9) e Pobega (6). Un trio che forse vi sarà costato meno di Kulusevski (4 reti totali la scorsa stagione). Tra le neopromosse ci può essere un exploit ma molto dipende dall'atteggiamento. Rigori a parte, se una squadra tende a giocare molto bassa sarà dura per i centrocampisti trovare la via del gol. Se invece una squadra attacca con un discreto numero di uomini, cercando possesso e giropalla (ma sempre badando alla fase difensiva), allora le chance di +3 o +1 aumentano notevolmente per i centrocampisti.