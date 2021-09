I consigli di FantaShow per la 4^ giornata

Archiviata la tre giorni di coppe europee è il momento di mettere testa alla 4^ giornata di campionato. Per sciogliere i dubbi di formazione scende in campo il team di Fantashow con Mario Giunta, Stefano De Grandis, Andrea Marinozzi e Fayna: spazio a consigli e alle domande che ci avete lasciato su Instagram (@skysport) e attraverso i messaggi vocali al numero di telefono 345.9906769 LE PROBABILI FORMAZIONI - GIOCA A SUPERSCUDETTO Condividi:

La quarta giornata di Serie A inizia di venerdì 17, ma noi non siamo superstiziosi vero? Noi fantallenatori crediamo nella strategia e nello studio della formazione, non ci faremo condizionare da certe credenze tribali... semmai ecco, se c'è l'occasione di piangere o gufare, mai tirarsi indietro! Ma chi siamo noi di FantaShow per dirvi ciò che già sapete? Limitiamoci allora a rispondere ai dubbi che ci avete lasciato, come sempre numerosissimi, attraverso messaggi vocali e i canali social di Sky Sport.

I consigli di De Grandis e Marinozzi vedi anche Fantacalcio, i "campo o panca" della 4^ giornata Tra certezze e possibili sorprese di giornata, ci sono tre nomi che mettono d'accordo i nostri esperti: Veretout per quanto riguarda i nomi top, Vidal per i giocatori di media fascia (fantacalcisticamente parlando) e Pinamonti è il guizzo in comune. Scopri gli altri giocatori su cui conviene puntare!

I consigli di Fayna per chi gioca al Mantra Da quest'anno a FantaShow andremo incontro anche a quella fetta di pubblico che si diletta con la versione "mantra" del Fanta, in cui non esistono spregiudicati 3-4-3 composti da terzini che si mascherano da centrali di difesa. La formazione rispecchia l'assetto tattico di una squadra reale e ogni ruolo va pesato con attenzione. Provatelo, esperienza da cui è impossibile tornare indietro. Per la 4^ giornata di Serie A i consigli di Fayna cadono su Cambiaso del Genoa, da utilizzare come terzino in una difesa a 4, su Koopmeiners, da schierare come M e su Dumfries: è caldo per un bonus. In attacco, evitando i nomi troppo inflazionati (anche perché se ve li siete assicurati all'asta è improbabile che li lascerete in panchina) il nome a cui vale la pena dare fiducia è quello di Brekalo.