Niente +3 al fantacalcio per l'attaccante colombiano dell'Atalanta, entrato in campo per affiancare Zapata e tentare la rimonta sulla Roma, forte delle reti di Abraham e Zaniolo. La traiettoria del tiro di Muriel è stata valutata fuori dallo specchio prima che la deviazione decisiva di Cristante tradisse Rui Patricio

ATALANTA-ROMA LIVE