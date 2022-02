10/10

DUSAN VLAHOVIC (Juventus) - SCONSIGLIATO - Chiudiamo col botto amici fantallenatori: senza rischio (nei consigliati e negli sconsigliati) che gusto c'è? Due sconfitte consecutive in casa per l'Atalanta tra campionato e Coppa Italia. Non può piovere per sempre.... In più la Dea ha dimostrato, anche in emergenza di poter tenere a zero gol fatti squadre come Inter e Lazio. E non è da tutti vista la potenza offensiva delle suddette. Certo che Vlahovic è in gran forma ma Gasperini, quanto a 'trappole' non è secondo a nessuno