3/10

LORENZO PELLEGRINI (Roma) - CONSIGLIATO - Mourinho ha recuperato un bel po' di gente e la Roma può tornare quella di una volta, sia a livello di sistema di gioco che di cambi in corsa. Tante palle passano per i piedi di Pellegrini che in molti casi decide di mettersi in proprio. Sei tiri in porta in appena 338 minuti giocati nel 2022 non sono certo pochi per un mediano offensivo