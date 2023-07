Sta per tornare il Fantacalcio con l'ufficialità del listone della stagione 2023/2024. Sono tanti i dubbi dei fantallenatori sui ruoli di alcuni giocatori chiave: difensori o centrocampisti? Centrocampisti o attaccanti? I casi più attesi verranno svelati domani 31 luglio, alle ore 18:30, in diretta su Sky Sport 24 con i responsabili del sito "Fantacalcio". E da martedì 1 agosto l'intera lista sarà disponibile sia su Fantacalcio.it che su Skysport.it. Tutti i dubbi sia per il classic che per il mantra