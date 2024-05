Theo Hernandez in dubbio per influenza per la sfida al Torino: pronto Terracciano sulla sinistra. In avanti, al posto di Giroud e Leao, dentro Jovic e Okafor con Pulisic. Nell'attacco del Torino Zapata con Sanabria, recupera Buongiorno in difesa e Linetty dal 1' a centrocampo. Le probabili di Torino-Milan di domani alle 20.45: match in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW



