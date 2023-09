Sosta per le Nazionali vuol dire anche tempo di... aste per il fantacalcio: al momento degli acquisti si ragiona anche sui giocatori che potrebbero saltare alcune partite tra gennaio e febbraio a causa della Coppa d'Africa e della Coppa d'Asia. Chi sono quelli che potrebbero essere chiamati? Ecco la situazione squadra per squadra (sono considerati coloro convocati almeno una volta o in procinto di farlo)