Sono passate solo sei giornate di campionato ma una prima analisi delle prestazioni in trasferta può essere fatta. Non è sempre facile riuscire a incidere lontano da casa ma nell'approfondimento fantacalcistico di oggi vediamo quali possono essere i nomi a sorpresa di questo turno. Come sempre la divisione è 5 consigliati e 5 elementi sui quali riflettere bene, magari tenendoli in caldo per settimana prossima

PROBABILI FORMAZIONI 7^GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI