I rigoristi di Serie A, squadra per squadra

Si sono già disputate 22 giornate di campionato e, rispetto a inizio stagione, abbiamo molte più certezze sui +3 dal dischetto. In vista dell'asta di riparazione del fantacalcio vediamo se e come sono cambiate le gerarchie delle 20 di A. Avere uno specialista non ci garantisce la vittoria ma aiuta parecchio

LE NEWS DELL'ULTIMO GIORNO DI MERCATO