Dando un rapido sguardo ai numeri della griglia portieri, scopriamo che spesso il grosso problema riguarda le trasferte. A parte un paio di eccezioni all’anno, la maggior percentuale dei clean sheet di quelle squadre dal sesto/settimo posto in giù è casalinga. Non è da scartare quindi una (leggera?) preferenza per la strategia della rotazione di due o tre titolari dal costo non certo proibitivo e allora concentrazione massima sulla griglia per scovare le accoppiate (o i terzetti) più succulenti. Ai blocchi di partenza ci sono squadre con determinate caratteristiche che però hanno nuovi allenatori: tutto ciò complica non poco lo studio di settore. Risparmiare qualcosa in porta però può portare più benefici altrove: si può allargare il range di giocatori di medio alto livello tra centrocampo e attacco e se dovessimo incassare qualche gol in più, pazienza