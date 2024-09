Come ha detto D'Aversa, non ci sono margini di errore per l'Empoli. Per fare punti serve essere perfetti. Motta non sottovaluta l'impegno contro una squadra che ha dimostrato di poter sorprendere ad ogni turno e cala un paio di nuovi gioielli in campo.





CONSIGLIATO EMPOLI

Solbakken

CONSIGLIATO JUVENTUS

Yildiz

SCONSIGLIATO EMPOLI

Goglichidze

SCONSIGLIATO JUVENTUS