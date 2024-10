Introduzione

Il turno infrasettimanale, si sa, nasconde sempre insidie e soprattutto sorprese a livello fantacalcio. Il turnover è sempre dietro l'angolo e avere una rosa che possa sopperire a qualche assenza dal nostro "solito" undici titolare è cosa buona e giusta. Se centrocampisti e attaccanti sono quelli più "a rischio" rotazione, non sempre è così per i difensori. Al momento solo Giovanni Di Lorenzo ha più di 2 reti messe a segno. Se guardiamo invece gli assist, Nuno Tavares domina...l'Europa.



Media voto e possibili bonus sono quindi una combinazione che può farci svoltare la giornata ed è proprio in questo reparto che andremo ad analizzare. Tra modificatore e bonus (anche ai difensori) per un eventuale clean sheet, c'è da scovare la lista giusta anche perchè ci sono in programma partite molto delicate. Vediamo quindi chi sono i difensori consigliati e sconsigliati per la 10^ giornata di Serie A