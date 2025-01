Fantacalcio, i "campo o panca" della 21^ giornata di Serie A

Introduzione

Tra rotazioni, calendario fitto, novità di mercato e notizie dalle varie infermerie, la Serie A si appresta a vivere il 21° turno di campionato tra grandi classiche, scontri d'altissima classifica e spareggi salvezza. Come sempre sono tanti gli spunti e non mancheranno piccole sorprese a livello fanta.



Nel 'viaggio' di oggi vediamo un po' il rendimento medio delle ultime 10 gare. Da inizio novembre a oggi chi sta stupendo? Chi è in discesa e sopratttutto chi si potrà riprendere in termini di bonus? Andiamo subito a vedere partita per partita i consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 21* giornata di Serie A



Come sempre, invitiamo tutti a monitare costantemente la pagina dedicata alle probabili formazioni. Le notizie sono in divenire e gli aggiornamenti sono costanti. Occhio a non perdervi eventuali cambi di formazione