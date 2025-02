Introduzione

Anche l’ultimo, frenetico, giorno di mercato è andato in archivio. In controtendenza rispetto agli ultimi anni, questa sessione ha visto un altissimo numero di operazioni in entrata e in uscita. In molti casi i nuovi arrivati spostano non poco gli equilibri tra possibili titolari fissi e valide alternative. I taccuini dei fantallenatori, in vista dell’asta di riparazione, sono pieni di nomi “buoni” che, si spera, potranno far svoltare la loro stagione da qui a fine anno.





Abbiamo provato ad ipotizzare come potrebbero cambiare le 20 probabili formazioni delle squadre di Serie A post mercato invernale. I grafici ci aiutano anche a riflettere su possibili acquisti da fare per non essere “scoperti”: difficile infatti prevedere oggi se (ad esempio) Valle prenderà il posto di Moreno in un Como che resta ambizioso (ma di esempi così ce ne sono tanti) però concentrarsi anche sull’utilità delle alternative nello stesso ruolo può essere una chiave importante visto che i vari Gimenez e Kolo Muani non rappresentano di certo un tesoro “nascosto”. Vediamo quindi cosa consigliare dopo un mercato di riparazione “vero” che ha fatto arrivare e spostato numerosi possibili protagonisti