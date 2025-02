Introduzione

E' come se fosse una nuova "prima giornata". I nuovi arrivi, e non sono pochi, vogliono subito prendersi la scena. Le varie aste di riparazione non si sono limitate a poche chiamate, pochissime battaglie al rialzo come in passato. Big e non hanno modificato non poco il proprio assetto e magari alcuni fantamanager hanno stravolto la propria rosa consapevoli che, mai come quest'anno, ci possono essere elementi davvero stuzzicanti in prospettiva seconda parte di campionato.



Immaginiamo che in molti si chiedano chi mettere e chi no tra i protagonisti del mercato di riparazione: chi è rimasto in A ma ha cambiato maglia inciderà? Devo aspettare per gli attaccanti arrivati dall'estero? Domande leggittime alle quali cercheremo di dare risposta. Nel frattempo però continuate a monitorare la nostra pagina, in costante aggiornamento, delle probabili formazioni. Vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 24^ giornata di Serie A