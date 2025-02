Introduzione

Scontri diretti in alto e in basso, gare sulla carta abbordabili ma a ridosso di un turno decisivo di Coppa. Giornata decisamente complicata per molti fantallenatori che devono trovare la giusta ricetta a livello di formazione: lasciare qualche “big” in panchina può apparire decisamente rischioso ma abbiamo detto che trappole e rotazioni sono dietro l’angolo. Nell’analisi di oggi vediamo di studiare il comportamento delle squadre contro avversari “simili”, soprattutto per classifica e risultati recenti



In programma ci sono incontri con squadre, ad esempio che hanno un ruolino invidiabile contro la parte medio-bassa della classifica e altri match dove risultati e bonus possono essere tanti o davvero pochi. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 25^ giornata di campionato. Per tutti gli aggiornamenti sulle probabili formazioni, vi invitiamo a tenere d’occhio la pagina dedicata che è in costante aggiornamento