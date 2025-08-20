I probabili 3 mesi di stop per Lukaku aprono un capitolo sull'opportunità di prendere il belga, anticipando il mercato di riparazione di gennaio. Su Noa Lang il giudizio a bocce ferme è positivo. Ha le caratteristiche, fisiche e tattiche, che chiede il gioco di Antonio Conte e non ci saranno solo assist sul suo tabellino di fine stagione



Lucca non ha certo problemi di personalità ed è pronto per provare a tutti di saper stare in una big. A differenza però di Lukaku, l'ex Udinese non ha quale caratteristica "ulteriore" quella dell'assist. Per come abbiamo visto gli azzurri, anche il lavoro spalle alla porta è fondamentale per trovare l'inserimento di esterni e centrocampisti