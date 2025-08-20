Introduzione
Le nostre analisi fantacalcistiche non si limitano ai ruoli in generale tra giocatori da prendere, scommesse e gente (magari) da evitare. Cerchiamo di scendere di più nello specifico passando in rassegna le rose delle Big del nostro campionato. Tutte hanno spunti interessanti dal punto di vista fanta. Tra nuovi arrivi, in campo e in panchina, molto potrebbe cambiare da una stagione all’altra.
Occupiamoci nello specifico del Napoli di Antonio Conte. Per ogni squadra oggetto di analisi e approfondimenti, faremo un recap di mercato, tra entrate e uscite, analizzeremo la probabile formazione e ovviamente daremo qualche dritta (si spera) per la vostra asta in vista della stagione che sta per iniziare
Quello che devi sapere
Mercato in entrata
Dal punto di vista fantacalcistico interessano esclusivamente le trattative che hanno portato nuovi giocatori in rosa. Ecco quindi quel che ha combinato il Diavolo in questa sessione di mercato.
NOTA BENE: gli acquisti della stagione 25-26 sono aggiornati al 19 agosto 2025 (così come i consigliati e sconsigliati)
- Beukema (dif)
- De Bruyne (cen)
- Lang (att)
- Lucca (att)
- Marianucci (dif)
- Cheddira (att)
- Milinkovic-Savic (por)
Probabile formazione
L'organico globale permetterà ad Antonio Conte di variare come spesso gli piace fare. L'impianto però sarà un 4-3-3 che però in fase di possesso alza entrambi gli esterni di difesa lasciando che i due centrali diano inizio alla manovra vera e propria. L'Infortunio di Lukaku promuove (per ora) Lucca. I ballottaggi in alcune zone del campo saranno quasi una costante
Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret (Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Lucca, Lang
Portiere e difesa
Il primo capitolo è già un grattacapo. "Milinkovic-Savic dividerà l'annata con Meret". Queste le parole di Antonio Conte che spariglia le carte della porta azzurra in chiave fantacalcio. Difficile fare pronostici visto anche il talento di entrambi. Rebus davvero complicato perché avere questo genere d'alternativa non può far emettere una sentenza definitiva ad agosto...
Sulla difesa invece Beukema è un gran bel colpo visti i numeri e la possibile media voto. Potrebbe scendere un po' di prezzo Rrahamani. Capitolo Di Lorenzo: con la difesa a 4 si dovrebbe viaggiare sui numeri dello scorso anno. Il capitano è un sempre presente quindi ne va tenuto conto ma niente spese folli per presunti bonus copiosi
Centrocampo
Politano, Neres, Lang, con quest'ultimo che è listato attaccante a differenza dei primi due. Conte inizierà con Politano a destra e probabilmente Neres in casso di 4-3-3 ma tutto è in divenire. Non accantoniamo Anguissa, anzi: con tutto l'appeal intorno agli "altri nomi", il camerunese rischia di essere un colpo a prezzo "basso" e sappiamo quanto sia bravo nell'inserimento aereo
Su De Bruyne poco da dire mentre su McTominay vale davvero tutto: il finale della scorsa stagione è stato un punto troppo alto per spendere un patrimonio? Dalla 32ma alla 38ma lo scozzese ha segnato metà dei propri gol totali. Prenderlo o no dipende sempre dall'aspettativa di ogni fantamanager. E a volte le convinzioni possono tradire...
Attacco
I probabili 3 mesi di stop per Lukaku aprono un capitolo sull'opportunità di prendere il belga, anticipando il mercato di riparazione di gennaio. Su Noa Lang il giudizio a bocce ferme è positivo. Ha le caratteristiche, fisiche e tattiche, che chiede il gioco di Antonio Conte e non ci saranno solo assist sul suo tabellino di fine stagione
Lucca non ha certo problemi di personalità ed è pronto per provare a tutti di saper stare in una big. A differenza però di Lukaku, l'ex Udinese non ha quale caratteristica "ulteriore" quella dell'assist. Per come abbiamo visto gli azzurri, anche il lavoro spalle alla porta è fondamentale per trovare l'inserimento di esterni e centrocampisti