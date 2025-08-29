Esplora tutte le offerte Sky
Fantacalcio, i "campo o panca" della 2^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

I primi 90 minuti di campionato sono andati in archivio ma non bastano di certo come campione statistico per cercare di prevedere in maniera analitica chi mettere e chi lasciare fuori dalla nostra fanta-formazione. Non tutto è perduto però...

La prima giornata è stata sicuramente utile per comprendere al meglio il modo di costruire azioni offensive da parte delle 20 squadre di A. Zone d'influenza, tocchi di palla e molto altro che può darci un piccolo aiuto per prevedere ciò che ci riserva la seconda di campionato. Ecco quindi consigliati e sconsigliati per la seconda giornata tra quelli che potrebbero portare bonus "pesanti" e/o "leggeri"

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA SECONDA GIORNATA

Quello che devi sapere

CREMONESE-SASSUOLO, venerdì ore 18:30

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vazquez


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Doig


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Okereke


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Lipani

LECCE-MILAN, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


CONSIGLIATO MILAN

  • Modric


SCONSIGLIATO LECCE

  • Gallo


SCONSIGLIATO MILAN

  • Estupinian

BOLOGNA-COMO, sabato ore 18:30

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro


CONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Freuler


SCONSIGLIATO COMO

  • Da Cunha

PARMA-ATALANTA, sabato ore 18:30

CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Maldini


SCONSIGLIATO PARMA

  • Lovik


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • De Roon

NAPOLI-CAGLIARI, sabato ore 20:45

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Deiola


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Anguissa


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Borrelli

PISA-ROMA, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO PISA

  • Aebisher


CONSIGLIATO ROMA

  • El Shaarawy


SCONSIGLIATO PISA

  • Nzola


SCONSIGLIATO ROMA

  • Cristante

TORINO-FIORENTINA, domenica ore 18:30 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Biraghi


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gosens


SCONSIGLIATO TORINO

  • Asslani


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Piccoli

GENOA-JUVENTUS, domenica ore 18:30

CONSIGLIATO GENOA

  • Malinovskyi


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Thuram


SCONSIGLIATO GENOA

  • Colombo


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Kalulu

INTER-UDINESE, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO INTER

  • Dimarco


CONSIGLIATO UDINESE

  • Zemura


SCONSIGLIATO INTER

  • Barella


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Davis

LAZIO-VERONA, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO LAZIO

  • Castellanos


CONSIGLIATO VERONA

  • Cham


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Guendouzi


SCONSIGLIATO VERONA

  • Niasse

