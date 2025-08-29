Introduzione
I primi 90 minuti di campionato sono andati in archivio ma non bastano di certo come campione statistico per cercare di prevedere in maniera analitica chi mettere e chi lasciare fuori dalla nostra fanta-formazione. Non tutto è perduto però...
La prima giornata è stata sicuramente utile per comprendere al meglio il modo di costruire azioni offensive da parte delle 20 squadre di A. Zone d'influenza, tocchi di palla e molto altro che può darci un piccolo aiuto per prevedere ciò che ci riserva la seconda di campionato. Ecco quindi consigliati e sconsigliati per la seconda giornata tra quelli che potrebbero portare bonus "pesanti" e/o "leggeri"
LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA SECONDA GIORNATA
Quello che devi sapere
CREMONESE-SASSUOLO, venerdì ore 18:30
CONSIGLIATO CREMONESE
- Vazquez
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Doig
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Okereke
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Lipani
LECCE-MILAN, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
CONSIGLIATO MILAN
- Modric
SCONSIGLIATO LECCE
- Gallo
SCONSIGLIATO MILAN
- Estupinian
BOLOGNA-COMO, sabato ore 18:30
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
CONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Freuler
SCONSIGLIATO COMO
- Da Cunha
PARMA-ATALANTA, sabato ore 18:30
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
CONSIGLIATO ATALANTA
- Maldini
SCONSIGLIATO PARMA
- Lovik
SCONSIGLIATO ATALANTA
- De Roon
NAPOLI-CAGLIARI, sabato ore 20:45
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Deiola
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Anguissa
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Borrelli
PISA-ROMA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO PISA
- Aebisher
CONSIGLIATO ROMA
- El Shaarawy
SCONSIGLIATO PISA
- Nzola
SCONSIGLIATO ROMA
- Cristante
TORINO-FIORENTINA, domenica ore 18:30 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Biraghi
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Gosens
SCONSIGLIATO TORINO
- Asslani
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Piccoli
GENOA-JUVENTUS, domenica ore 18:30
CONSIGLIATO GENOA
- Malinovskyi
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Thuram
SCONSIGLIATO GENOA
- Colombo
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Kalulu
INTER-UDINESE, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO INTER
- Dimarco
CONSIGLIATO UDINESE
- Zemura
SCONSIGLIATO INTER
- Barella
SCONSIGLIATO UDINESE
- Davis
LAZIO-VERONA, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO LAZIO
- Castellanos
CONSIGLIATO VERONA
- Cham
SCONSIGLIATO LAZIO
- Guendouzi
SCONSIGLIATO VERONA
- Niasse