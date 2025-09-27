Introduzione
Alla ricerca del gol perduto....nei primi tempi. D'accordo: al fantacalcio basta segnare, non importa quando ma il disequilibrio di distribuzione gol ci porta ragionare un bel po'. Ecco qualche numero: nessuna giornata di campionato è andata oltre quota 26 reti. I primi tempi finiti 0-0 sono stati 19, ovvero il 47% delle gare sin qui giocate mentre i gol messi a referto dai subentrati sono già 17 (su 91)
C'è una sola squadra attualmente in A capace di segnare almeno un gol in ogni primo tempo giocato in queste prime quattro di campionato. Di contro, ne troviamo tre con ancora 0 gol segnati prima dell'intervallo. E' un momento nel quale ogni +3 pesa tantissimo. Vediamo quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 5^ giornata di campionato
PROBABILI FORMAZIONI 5^ GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI
Quello che devi sapere
COMO-CREMONESE, sabato ore 15
Fabregas ha tantissime frecce al proprio arco e per ora non esistono punti deboli quanto a minutaggio di reti messe a segno ma anche concesse visto che dopo il clean sheet contro la Lazio sono arrivate tre gare senza 0 alla voce eti subite. Cremonese che, comprendendo i rigori subiti, non ha ancora visto un centrocampista avversario andare a segno. Verissimo: 4 gare non hanno grande significato ma il piccolo dato "curioso" resta
CONSIGLIATO COMO
- Douvikas
CONSIGLIATO CREMONESE
- Johnsen
SCONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Payero
JUVENTUS-ATALANTA, sabato ore 18
Bianconeri che ultimamente hanno visto il proprio portiere raccogliere un bel po' di palloni in fondo alla porta, Atalanta che invece è reduce dal primo clean sheet di stagione. Se da una parte Vlahovic (due volte) e Adzic sono stati subentri con gol, dall'altra ogni rete messa a segno da Juric è arrivata da chi era titolare. Da considerare anche che Tudor ha visto i suoi fare gol per 8 volte, sette delle quali con assist
CONSIGLIATO JUVENTUS
- David
CONSIGLIATO ATALANTA
- Sulemana
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
SCONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
CAGLIARI-INTER, sabato ore 20:45 su Sky Sport
In Sardegna arriva la squadra che ha sempre segnato almeno una rete in tutti i primi tempi giocati. Chivu per ora è uno specialista del +3 "rapido" e in tutto i differenti marcatori nerazzurri in campionato sono già 7. Cagliari che è andato a segno in 3 gare su 4 fermandosi solo contro una super Big (il Napoli). Abbiamo però visto che l'Inter tende a concedere qualcosa anche in situazioni apparentemente tranquille
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
CONSIGLIATO INTER
- Darmian
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Belotti
SCONSIGLIATO INTER
- Barella
SASSUOLO-UDINESE, domenica ore 12:30
Quando qualcuno legge "Sassuolo" ritorna con la mente a sfide finite 5-0 e 4-3. Già nella stagione della retrocessione le cose erano abbastanza cambiate. Quest'anno il mini trend dice: non certo una valanga di gol segnati e soprattutto zero reti messe a segno nei primi tempi. A volte ci si deve affidare ai subentri (vecdi Cheddira). Udinese che si è già smarcata le milanesi che ovviamente "sbarellano" un po' i buoni numeri della squadra di Runjaic
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Doig
CONSIGLIATO UDINESE
- Zaniolo
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
SCONSIGLIATO UDINESE
- Ehizibue
PISA-FIORENTINA, domenica ore 15
Due inizi poco esaltanti ma se da una parte Gilardino ha incrociato 3 pretendendeti di alta classifica, Pioli non ha portato a casa vittorie nonostante un agosto non impossibile quanto a calendario. E' una Fiorentina che in due occasioni su 4 ha segnato il primo gol della gara, salvo poi non trionfare. Tre gol fatti, due da Mandragora e uno da Ranieri. Serve il riscatto dei nomi "noti"
CONSIGLIATO PISA
- Tramoni
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
SCONSIGLIATO PISA
- Nzola
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fazzini
ROMA-VERONA, domenica ore 15
Corto muso nel bene e nel male per Gasperini che alla domanda "Com'è finita?" ha sempre risposto 1-0 (in campionato). Tre volte per lui e una volta per gli altri. I protagonisti dei +3 sono stati al 66% "inaspettati". Il Verona, per il momento, spinge tanto "nel mezzo". Nel primo quarto d'ora e nei 15 minuti finali di partita, i ragazzi di Zanetti o studiano o gestiscono. Il grosso degli indici d'attacco ha un'impennata soprattutto nei secondi "quarti" ovvero dal 15esimo al 30esimo sia del primo che del secondo tempo
CONSIGLIATO ROMA
- Koné
CONSIGLIATO VERONA
- Belghali
SCONSIGLIATO ROMA
- Wesley
SCONSIGLIATO VERONA
- Serdar
LECCE-BOLOGNA, domenica ore 18 su Sky Sport
Partita che sappiamo finire 3-4: no tranquilli non abbiamo la sfera di cristallo. Sempre a proposito di reti segnare nei primi 45 minuti di gara, il Bologna è a secco da inizio campionato. Quattro primi tempi tutti finiti 0-0. Il Lecce si ferma a tre prime frazioni senza gol messi a referto (da qui il 3-4). Occhio però all'ottima "attività" della seconda parte di gara, nella quale i subentrati potrebbero anche riservare soprese
CONSIGLIATO LECCE
- Banda
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Rowe
SCONSIGLIATO LECCE
- Gallo
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Fabbian
MILAN-NAPOLI, domenica ore 20:45
La super sfida di San Siro è estremamente interessante dal punto di vista numerico. Le 20 squadre di A, nei primi 15 minuti di gara, hanno sommato 10,8 xG. Ebbene, il 20% è relativo solo al Napoli che tende a partire "discretamente" quanto a manovra offensiva. Il Milan ha invece il secondo miglior dato quanto a gol attesi nell'ultimo quarto d'ora di partita. E attenzione ai dati di un big che forse....
CONSIGLIATO MILAN
- Rabiot
CONSIGLIATO NAPOLI
- Hojlund
SCONSIGLIATO MILAN
- Saeleamekers
SCONSIGLIATO NAPOLI
- McTominay
PARMA-TORINO, lunedì ore 18:30
Lunedì all'ora dell'aperitivo ecco affrontarsi due squadre che devono ancora sbloccare la casella "gol segnati nel primo tempo". Cuesta insegue la prima vittoria, Baroni vuole evitare la terza in appena 5 giornate di campionato. Entrambe le squadre hanno un paio di giocatori che possono timbrare o creare, attingendo anche dalla panchina
CONSIGLIATO PARMA
- Oristanio
CONSIGLIATO TORINO
- Ngonge
SCONSIGLIATO PARMA
- Almqvist
SCONSIGLIATO TORINO
- Asllani
GENOA-LAZIO, lunedì ore 20:45
Il Genoa, altra squadra senza gol segnati nei primi 45 minuti, ha le armi per limitare una Lazio in emergenza. Pensare però che la squadra di Sarri giocherà per evitare la sconfitta è decisamente sbagliato. Le risorse offensive ci sono eccome. Vieira può sicuramente contare sulla freschezza della propria panchina. Attenzione quindi anche ai subentri
CONSIGLIATO GENOA
- Malinovskyi
CONSIGLIATO LAZIO
- Pedro
SCONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
SCONSIGLIATO LAZIO
- Cancellieri