Fantacalcio: chi schierare, chi no e le partite con 'più bonus'campo o panca
Introduzione
Analizziando quel che le varie difese concedono in termini di xG, big chance e presenza nella trequarti avversaria, le sfide di questa giornata sono ricche di spunti interessanti. Tra partite che potrebbero essere risolte da un episodio e gare che si preannunciano ricche di bonus, è sempre complicato scegliere la miglior formazione al fantacalcio
Qualche big ha impegni sulla carta facili ma siamo sempre alle solite: non possono segnare tutti e le trappole (soprattutto di formazione) sono dietro l'angolo. Vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 6^ giornata di Serie A, ricordandovi sempre che le probabili formazioni sono in perenne aggiornamento grazie al lavoro, e alle dritte, della squadra degli inviati di Sky Sport
Quello che devi sapere
VERONA-SASSUOLO, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Verona che crea tanto ma che al momento è solamente a quota due reti segnate. Difensivamente la squadra di Zanetti non ha numeri irresistibili visto che concede una media x90 minuti di 2,34 tra expected goals ed expected assist. Sassuolo che dal cano suo è sugli stessi numeri a livello difensivo. Si prospettano quindi fuochi d'artificio....
CONSIGLIATO VERONA
- Serdar
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
SCONSIGLIATO VERONA
- Unai Nunez
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Vranckx
LAZIO-TORINO, sabato ore 15
Sarri è reduce da una convincente vittoria nonostante l'emergenza in vari reparti del campo. Gol e clean sheet in quel di Genova. I biancocelesti tendono a concedere ancora un po' in termini di azioni manovrate. I dati difensivi del Torino sono "gonfiati" da quel 5-0 incassato a San Siro ma in generale quella granata è ancora una difesa da registrare sul lungo periodo, soprattutto contro le squadre di alta classifica
CONSIGLIATO LAZIO
- Dia
CONSIGLIATO TORINO
- Tameze
SCONSIGLIATO LAZIO
- Nuno Tavares
SCONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
PARMA-LECCE, sabato ore 15
Parma che in queste prime 5 giornate viaggia a metà della classifica per statistiche difensive, che non è male. Le idee di Cuesta stanno attecchendo sempre più e chiaramente non solo a livello offensivo. Lecce che invece è tra le squadre che ha concesso più big chance e più tiri nello specchio. I numeri ci dicono che difficilmente Di Francesco punterà su un clean sheet. Per far punti servirà segnare
CONSIGLIATO PARMA
- Cutrone
CONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
SCONSIGLIATO PARMA
- Britschgi
SCONSIGLIATO LECCE
- Ramadani
INTER-CREMONESE, sabato ore 18
Inter prima per big chance concesse, solo sei. Cremonese che invece guida la classifica dei tiri in porta subiti con ben 30 conclusioni nello specchio effettuate dalle avversarie. I grigiorossi sono imbattuti ma per continuare la stiscia utile servirà una prestazione difensiva maiuscola. Inter che tra quest'anno e la stagione scorsa, ha mancato l'appuntamento con il gol casalingo solo in un'occasione
CONSIGLIATO INTER
- Bonny
CONSIGLIATO CREMONESE
- Pezzella
SCONSIGLIATO INTER
- Mkhitaryan
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Zerbin
ATALANTA-COMO, sabato ore 20:45 su Sky Sport
La difesa della squadra di Fabregas all'esame Atalanta. Juric pare aver ritrovato la vena offensiva dei suoi ma si troverà di fronte la squadra con il minor numero di tiri in porta subiti del campionato. A livello di grandi occasioni concesse Como e Atalanta viaggiano sullo stesso binario. Per entrambe infatti il dato dice sette big chance concesse in 5 giornate
CONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
CONSIGLIATO COMO
- Da Cunha
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Muash
SCONSIGLIATO COMO
- Kuhn
UDINESE-CAGLIARI, domenica ore 12:30
Ultimamente la difesa dell'Udinese viaggia su numeri che non possono far contento il tecnico Runjaic. Al di là delle sconfitte "effettive" ci sono dati che fanno davvero capire che il trend deve essere modificato. Dal canto suo Pisacane deve ridurre le grandi occasioni concesse visto che i rossoblù sono quelli che ne concedono di più
CONSIGLIATO UDINESE
- Lovric
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Adopo
SCONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Borrelli
BOLOGNA-PISA, domenica ore 15
Entrambe le squadre possono ritenersi mediamente soddisfatte dei propri numeri difensivi. Certo, si può sempre fare meglio: il Pisa deve ridurre il tempo che le avversarie trascorrono nella metà campo offensiva, il Bologna ha concesso (forse) qualche big chance di troppo
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Rowe
CONSIGLIATO PISA
- Touré
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Dallinga
SCONSIGLIATO PISA
- Marin
FIORENTINA-ROMA, domenica ore 15
La difesa di Gasperini ha forse sorpreso un bel po' di fantallenatori visto il numero invidiabile di gol subiti. Svilar però ci ha messo del suo, segno che forse i giallorossi non sono così impenetrabili. Tanti duelli interessanti da una parte e dall'altra con Pioli che deve necessariamente iniziare a fare bottino pieno
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Nicolussi Caviglia
CONSIGLIATO ROMA
- Koné
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fazzini
SCONSIGLIATO ROMA
- Rensch
NAPOLI-GENOA, domenica ore 18 su Sky Sport
Impegno decisamente complicato per Patrick Vieira e il suo Genoa. I gialloblù hanno un dato difensivo sul quale riflettere: 19 tiri in porta subiti e 13 big chance concesse. In genere una squadra ha mediamente un differenziale più alto tra le due voci. Napoli che ha messo a segno due clean sheet nelle prime due giornate, salvo poi incassare sempre almeno un gol
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
CONSIGLIATO GENOA
- Thorsby
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Olivera
SCONSIGLIATO GENOA
- Carboni
JUVENTUS-MILAN, domenica ore 20:45
La supersfida di domenica sera è soprattutto una battaglia tra difese: Allegri sin qui ha concesso in media poco più di 3 tiri in porta praticamente senza grandi occasioni da gol lasciate agli avversari nonostante un tempo di possesso nella metà campo difensiva rossonera "importante". Numeri non così differenti da parte di Tudor che difensivamente "paga" la precisione avversaria sottoporta
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
CONSIGLIATO MILAN
- Rabiot
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
SCONSIGLIATO MILAN
- Gimenez