Fantacalcio: chi schierare, chi no e le partite con 'più bonus'

Analizziando quel che le varie difese concedono in termini di xG, big chance e presenza nella trequarti avversaria, le sfide di questa giornata sono ricche di spunti interessanti. Tra partite che potrebbero essere risolte da un episodio e gare che si preannunciano ricche di bonus, è sempre complicato scegliere la miglior formazione al fantacalcio

Qualche big ha impegni sulla carta facili ma siamo sempre alle solite: non possono segnare tutti e le trappole (soprattutto di formazione) sono dietro l'angolo. Vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 6^ giornata di Serie A, ricordandovi sempre che le probabili formazioni sono in perenne aggiornamento grazie al lavoro, e alle dritte, della squadra degli inviati di Sky Sport

Quello che devi sapere

VERONA-SASSUOLO, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

Verona che crea tanto ma che al momento è solamente a quota due reti segnate. Difensivamente la squadra di Zanetti non ha numeri irresistibili visto che concede una media x90 minuti di 2,34 tra expected goals ed expected assist. Sassuolo che dal cano suo è sugli stessi numeri a livello difensivo. Si prospettano quindi fuochi d'artificio....


CONSIGLIATO VERONA

  • Serdar


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti


SCONSIGLIATO VERONA

  • Unai Nunez


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Vranckx

1/10

LAZIO-TORINO, sabato ore 15

Sarri è reduce da una convincente vittoria nonostante l'emergenza in vari reparti del campo. Gol e clean sheet in quel di Genova. I biancocelesti tendono a concedere ancora un po' in termini di azioni manovrate. I dati difensivi del Torino sono "gonfiati" da quel 5-0 incassato a San Siro ma in generale quella granata è ancora una difesa da registrare sul lungo periodo, soprattutto contro le squadre di alta classifica


CONSIGLIATO LAZIO

  • Dia


CONSIGLIATO TORINO

  • Tameze


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Nuno Tavares


SCONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic

2/10
PARMA-LECCE, sabato ore 15

Parma che in queste prime 5 giornate viaggia a metà della classifica per statistiche difensive, che non è male. Le idee di Cuesta stanno attecchendo sempre più e chiaramente non solo a livello offensivo. Lecce che invece è tra le squadre che ha concesso più big chance e più tiri nello specchio. I numeri ci dicono che difficilmente Di Francesco punterà su un clean sheet. Per far punti servirà segnare


CONSIGLIATO PARMA

  • Cutrone


CONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


SCONSIGLIATO PARMA

  • Britschgi


SCONSIGLIATO LECCE

  • Ramadani

3/10

INTER-CREMONESE, sabato ore 18

Inter prima per big chance concesse, solo sei. Cremonese che invece guida la classifica dei tiri in porta subiti con ben 30 conclusioni nello specchio effettuate dalle avversarie. I grigiorossi sono imbattuti ma per continuare la stiscia utile servirà una prestazione difensiva maiuscola. Inter che tra quest'anno e la stagione scorsa, ha mancato l'appuntamento con il gol casalingo solo in un'occasione


CONSIGLIATO INTER

  • Bonny


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Pezzella


SCONSIGLIATO INTER

  • Mkhitaryan


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Zerbin

4/10
ATALANTA-COMO, sabato ore 20:45 su Sky Sport

La difesa della squadra di Fabregas all'esame Atalanta. Juric pare aver ritrovato la vena offensiva dei suoi ma si troverà di fronte la squadra con il minor numero di tiri in porta subiti del campionato. A livello di grandi occasioni concesse Como e Atalanta viaggiano sullo stesso binario. Per entrambe infatti il dato dice sette big chance concesse in 5 giornate


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


CONSIGLIATO COMO

  • Da Cunha


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Muash


SCONSIGLIATO COMO

  • Kuhn

5/10

UDINESE-CAGLIARI, domenica ore 12:30

Ultimamente la difesa dell'Udinese viaggia su numeri che non possono far contento il tecnico Runjaic. Al di là delle sconfitte "effettive" ci sono dati che fanno davvero capire che il trend deve essere modificato. Dal canto suo Pisacane deve ridurre le grandi occasioni concesse visto che i rossoblù sono quelli che ne concedono di più


CONSIGLIATO UDINESE

  • Lovric


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Adopo


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Borrelli

6/10
BOLOGNA-PISA, domenica ore 15

Entrambe le squadre possono ritenersi mediamente soddisfatte dei propri numeri difensivi. Certo, si può sempre fare meglio: il Pisa deve ridurre il tempo che le avversarie trascorrono nella metà campo offensiva, il Bologna ha concesso (forse) qualche big chance di troppo


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Rowe


CONSIGLIATO PISA

  • Touré


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Dallinga


SCONSIGLIATO PISA

  • Marin

7/10

FIORENTINA-ROMA, domenica ore 15

La difesa di Gasperini ha forse sorpreso un bel po' di fantallenatori visto il numero invidiabile di gol subiti. Svilar però ci ha messo del suo, segno che forse i giallorossi non sono così impenetrabili. Tanti duelli interessanti da una parte e dall'altra con Pioli che deve necessariamente iniziare a fare bottino pieno


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Nicolussi Caviglia


CONSIGLIATO ROMA

  • Koné


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fazzini


SCONSIGLIATO ROMA

  • Rensch

8/10
NAPOLI-GENOA, domenica ore 18 su Sky Sport

Impegno decisamente complicato per Patrick Vieira e il suo Genoa. I gialloblù hanno un dato difensivo sul quale riflettere: 19 tiri in porta subiti e 13 big chance concesse. In genere una squadra ha mediamente un differenziale più alto tra le due voci. Napoli che ha messo a segno due clean sheet nelle prime due giornate, salvo poi incassare sempre almeno un gol 


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


CONSIGLIATO GENOA

  • Thorsby


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Olivera


SCONSIGLIATO GENOA

  • Carboni

9/10

JUVENTUS-MILAN, domenica ore 20:45

La supersfida di domenica sera è soprattutto una battaglia tra difese: Allegri sin qui ha concesso in media poco più di 3 tiri in porta praticamente senza grandi occasioni da gol lasciate agli avversari nonostante un tempo di possesso nella metà campo difensiva rossonera "importante". Numeri non così differenti da parte di Tudor che difensivamente "paga" la precisione avversaria sottoporta


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao


CONSIGLIATO MILAN

  • Rabiot


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso


SCONSIGLIATO MILAN

  • Gimenez

10/10
