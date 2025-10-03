Fantacalcio: chi schierare, chi no e le partite con 'più bonus'

Introduzione

Analizziando quel che le varie difese concedono in termini di xG, big chance e presenza nella trequarti avversaria, le sfide di questa giornata sono ricche di spunti interessanti. Tra partite che potrebbero essere risolte da un episodio e gare che si preannunciano ricche di bonus, è sempre complicato scegliere la miglior formazione al fantacalcio



Qualche big ha impegni sulla carta facili ma siamo sempre alle solite: non possono segnare tutti e le trappole (soprattutto di formazione) sono dietro l'angolo. Vediamo quindi chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 6^ giornata di Serie A, ricordandovi sempre che le probabili formazioni sono in perenne aggiornamento grazie al lavoro, e alle dritte, della squadra degli inviati di Sky Sport