Introduzione
Si torna in campo dopo la sosta e il menù di giornata è bello ricco. Non parliamo solo di sfida "ad alta quota" ma anche in altre zone della classifica. C'è chi deve trovare i primi punti "pesanti" di stagione e chi vuole proseguire sul sentiero dei tre punti. Trappole e rischi sono dientro l'angolo, vuoi per la qualità di alcuni incontri in programma, vuoi per la situazione fisica di molti protagonisti partiti sani per le nazionali e tornati con altro "status" clinico
A livello offensivo come si stanno comportando le varie squadre? Tra i numeri più interssanti abbiamo la quantità di gare fatte sin qui con almeno 5 tiri in porta. L'altro lato della medaglia è rappresentato dalle sfide nelle quali una squadra non è riusita ad arrivare a 3 quanto a tiri nello specchio. La "classifica" riserva qualche sorpresa e quindi vediamo un po' chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 7^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
LECCE-SASSUOLO, sabato ore 15
Dati in crescendo per la squadra guidata da Eusebio Di Francesco che nelle ultime 4 uscite ha sempre trovato lo specchio della porta in almeno 3 occasioni. La media dei tiri totali (6,7) resta bassina ma le cose potrebbero migliorare anche sotto questo aspetto. Sassuolo che solo contro il Napoli alla prima giornata ha fatto registrare meno di 3 tiri nello specchio. I neroverdi, contro squadre "simili" mettono spesso alla prova il portiere avversario
CONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Thorstvedt
SCONSIGLIATO LECCE
- Berisha
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
PISA-VERONA, sabato ore 15
Gilardino spera di trovare un assetto che possa offendere meglio di quanto fatto fino a questo momento. Il calendario ha visto i nerazzurri incontrare già varie big. Contro l'Udinese invece i tiri in porta si sono limitati a 2. I dati negativi possono rappresentare uno stimolo per cambiare rotta. Il Verona ha dimostrato di poter mettere a referto numeri interessantissimi (9 tiri in porta contro Cremonese e Sassuolo). Il problema non sembra essere la mira ma la distanza di tiro, spesso troppo a bassa percentale
CONSIGLIATO PISA
- Cuadrado
CONSIGLIATO VERONA
- Giovane
SCONSIGLIATO PISA
- Angori
SCONSIGLIATO VERONA
- Bernede
TORINO-NAPOLI, sabato ore 18
Se prendessimo il numero di gare con almeno 4 tiri nello specchio, il Torino di Baroni avrebbe un bel 6 su 6. Al di là del "tecnicismo" numerico, la parte interessante riguarda la mancanza di inattività sottoporta. Le conclusioni nello specchio arrivano sempre. Stesso discorso per il Napoli di Conte che per ben 4 volte è andato oltre quota 5 tiri in porta. Gara dal +3 "facile? Possibile
CONSIGLIATO NAPOLI
- McTominay
CONSIGLIATO TORINO
- Adams
SCONSIGLIATO NAPOLI
- De Bruyne
SCONSIGLIATO TORINO
- Casadei
ROMA-INTER, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Si sfidano a San Siro due squadre che è molto difficile fermare a livello di pericolosità offensiva. Media tiri, media tiri in porta e gare con almeno 5 conclusioni nello specchio sono tutte in "verde" segno che le due squadre stanno decisamente bene. La chiave sarà quindi la capacità di arginare gli attacchi avversari. Analizzando i numeri di Chiuv e Gasperini ci aspettiamo uno splendido match aperto davvero a tutto
CONSIGLIATO ROMA
- Dybala
CONSIGLIATO INTER
- Dumfries
SCONSIGLIATO ROMA
- Ferguson
SCONSIGLIATO INTER
- Calhanoglu
COMO-JUVENTUS, domenica ore 12:30
C'è un po' di emergenza là davanti per il Como di Fabregas che potrebbe tornare al 4-3-3 con Vojvoda largo nel tridente. I problemi di disponibilità non hanno mai inciso più di tanto sulla performance offensiva di Nico Paz e compagni. Situazione "strana" quanto a numeri per la Juventus che in 4 gare si è "limitata" a meno di 5 tiri nello specchio mentre contro Parma e Atalanta ne ha messi referto almeno 8!
CONSIGLIATO COMO
- Morata
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Thuram
SCONSIGLIATO COMO
- Vojvoda
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
CAGLIARI-BOLOGNA, domenica ore 15
Situazione da 50-50 per il Cagliari ha 3 gare con almeno 5 conclusioni nello specchio e altrettante con meno di 3. Spesso però i numeri sono determinati dall'avversaria incontrata. Napoli e Inter non sono proprio "passeggiate offensive". Il Bologna si pone a metà strada. Numeri simili per la squadra di Italiano che ha attivato bene il proprio attacco contro Lecce e Genoa. La gara contro il Pisa, vista la prolungata superiorità numerica, non è totalmente "veritiera"
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Borrelli
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Freuler
GENOA-PARMA, domenica ore 15
Il calendario del Genoa ha inciso non poco sui numeri d'attacco. Lecce escluso, Vieira ha affrontato solo squadre con ambizioni d'alta classifica o quasi. La sfida contro il Parma potrà dirci di più sullo status offensivo dei rossoblù. Parma che non ha un record negativo quanto a conclusioni nello specchio ma solo una volta è arrivata a quota 5: o si migliora la mira o si deve fare qualcosa di più
CONSIGLIATO GENOA
- Malinovskyi
CONSIGLIATO PARMA
- Ordonez
SCONSIGLIATO GENOA
- Masini
SCONSIGLIATO PARMA
- Lovik
ATALANTA-LAZIO, domenica ore 18 su Sky Sport
Due tiri nello specchio contro la Juvntus e una rete. Nell'ultima sfida contro il Como i tiri in porta sono raddoppiati ma il tabellino è rimasto inalterato. Guardando ai numeri difensivi della Lazio però c'è spazio per i nerazzurri per creare con più costanza ed efficienza. Biancocelesti che nelle prime sei giornate si sono "limitati" a 3,7 tiri in porta di media a partita. La situazione medica non è idilliaca e Sarri dovrà trovare la ricetta giusta per aumentare i "giri del motore"
CONSIGLIATO ATALANTA
- Sulemana
CONSIGLIATO LAZIO
- Pedro
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Zappacosta
SCONSIGLIATO LAZIO
- Basic
MILAN-FIORENTINA, domenica ore 20:45
Allegri e Pioli sono senza bomber? Pulisic è assente certo, Kean quasi. Di conseguenza ci si dovrebbe aspettare un calo offensivo. I rossoneri hanno dimostrato di saper trovare altre vie mentre i viola sono alla ricerca del salto di qualità offensivo. Ad esclusione della sfida contro il Torino, l'attao della FIorentina è sempre stato sotto quota 4 tiri nello specchio di media
CONSIGLIATO MILAN
- Loftus-Cheek
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
SCONSIGLIATO MILAN
- Estupinian
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Piccoli
CREMONESE-UDINESE, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Reduce dalla prima sconfitta in campionato, la Cremonese cerca di ritrovare la marcia giusta per continuare a stupire. Cinque reti nelle prime due giornate, due nelle successive quattro. Gli indici offensivi paiono essersi inceppati visto che i grigiorossi sono scesi a 1,75 di media quanto a tiri in porta che, nelle ultime 4, non hanno mai superato quota 2. Udinese che invece resta su cifre "interessanti": il record negativo di conclusioni nello specchio è stato di 3 (corntro il Pisa). Negli altri match si è sempre arrivati minimo a quattro
CONSIGLIATO CREMONESE
- Pezzella
CONSIGLIATO UDINESE
- Davis
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Sanabria
SCONSIGLIATO UDINESE
- Piotrowski