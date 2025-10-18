Introduzione

Si torna in campo dopo la sosta e il menù di giornata è bello ricco. Non parliamo solo di sfida "ad alta quota" ma anche in altre zone della classifica. C'è chi deve trovare i primi punti "pesanti" di stagione e chi vuole proseguire sul sentiero dei tre punti. Trappole e rischi sono dientro l'angolo, vuoi per la qualità di alcuni incontri in programma, vuoi per la situazione fisica di molti protagonisti partiti sani per le nazionali e tornati con altro "status" clinico



A livello offensivo come si stanno comportando le varie squadre? Tra i numeri più interssanti abbiamo la quantità di gare fatte sin qui con almeno 5 tiri in porta. L'altro lato della medaglia è rappresentato dalle sfide nelle quali una squadra non è riusita ad arrivare a 3 quanto a tiri nello specchio. La "classifica" riserva qualche sorpresa e quindi vediamo un po' chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 7^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 7^ GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI